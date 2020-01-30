ВОЗ повторно оценит международную опасность коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет внеочередное заседание 30 января, на котором во второй раз обсудит, стоит ли объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Об этом объявил в микроблоге Twitter в среду, 29 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает DW.

Он отметил, что лишь около одного процента заболевших этой формой пневмонии находятся вне Китая. "Однако в трех странах за пределами КНР зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку. Эта потенциальная возможность дальнейшего распространения и является причиной, по которой я созвал заседание", - пояснил Гебреисус.

Впервые ВОЗ обсуждала возможность введения чрезвычайной ситуации международного значения из-за китайского вируса 22-23 января, но решила не делать этого в связи с малым числом случаев заболевания за пределами Китая.

В тот же день Всемирная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила, что переносит на 2021 год чемпионат мира, который должен был пройти в китайском Нанкине в марте этого года. "Наша медицинская команда, которая поддерживает контакт с ВОЗ, уведомила нас, что вспышка коронавируса - как в КНР, так и за пределами страны - все еще остается на тревожном уровне", - говорится в пресс-релизе организации.

По состоянию на утро 30 января в Китае подтверждены 7711 случаев заражения коронавирусом, 170 человек скончались. За пределами КНР, по данным ВОЗ, зафиксированы 68 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию. В Германии им заразились четыре человека.