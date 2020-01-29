Казахстан приостанавливает сообщение с Китаем из-за вируса, выдачу виз

Казахстан прекращает пассажирское авиа, автобусное и железнодорожное сообщение с Китаем, а также приостановил выдачу виз гражданам Китая из-за распространения нового коронавируса, говорится в сообщении правительства.

Согласно решению правительства, с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Казахстаном и Китаем, с 1 февраля между странами перестанут курсировать пассажирские поезда, а с 3 февраля будет прекращено регулярное воздушное сообщение.

По состоянию на 29 января в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы, сообщает Reuters.

Кроме того, Казахстан отклонил предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуань в Китае в Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля, а также отменил проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля.