Последнее обновление: 29.01.2020 11:31

Грузия остановила авиасообщение с Китаем до 29 марта из-за коронавируса

Агентство гражданской авиации Грузии остановило авиасообщение с Китаем до 29 марта в связи с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

"В рамках превентивных мероприятий по возможному распространению коронавируса в Грузии временно запрещено прямое авиасообщение с Китайской Народной Республикой. Об этом уже оповещены авиавласти и соответствующие авиакомпании КНР. Ограничения будут действовать до конца зимнего навигационного сезона (29 марта)", - сказано в заявлении, передает ТАСС.

В агентстве добавили, что решение о временном прекращении авиасообщения может быть пересмотрено в зависимости от темпов распространения эпидемии.

Между Грузией и Китаем три раза в неделю осуществляются регулярные прямые рейсы по маршруту Тбилиси - Урумчи.

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