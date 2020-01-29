Последнее обновление: 29.01.2020 11:31

Китай передал России геном коронавируса

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV. Как говорится в опубликованном в среду сообщении генерального консульства РФ в Гуанчжоу (южная китайская провинция Гуандун), ученые двух стран уже приступили к разработке вакцины.

"Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины", - указывается в заявлении, передает ТАСС.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 6012 человек. Число летальных исходов составило 132.

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