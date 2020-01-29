Последнее обновление: 29.01.2020 11:31

WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило манипуляции со 145 из 298 записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся под подозрением.

Об этом глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер (Günter Younger) заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в среду, 29 января, передает DW.

"Мы смогли установить, какие данные были удалены и когда. Но не в каждом случае смогли восстановить их", - отметил Юнгер. Он рассказал, что его команда с мая по ноябрь 2019 года была занята "только тем, чтобы установить, какие данные были изменены, удалены или добавлены".

"В некоторых случаях эти действия были датированы задним числом. Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли (те или иные записи. - ред.)", - объяснил Гюнтер Юнгер. Все 298 подозрительных случаев будут проверены, заверил он.

WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после разоблачения российской государственной допинг-программы. В мае 2016 года лицензия была частично возвращена. Однако 22 января 2020 года WADA снова приостановило лицензию московской лаборатории, так как эксперты агентства выявили манипуляций с некоторыми данными, извлеченными из лаборатории в январе 2019 года.

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