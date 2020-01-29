Последнее обновление: 29.01.2020 11:31

Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима

Беларусь и Норвегия договорились о подготовке в максимально сжатые сроки соглашений об упрощении выдаче виз и реадмиссии, сообщила пресс-служба МИД РБ.

«С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией», - говорится в сообщении.

Данный вопрос обсуждался во время очередного раунда консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Норвегии, который прошел 28 января 2020 года в Осло в рамках визита замминистра иностранных дел РБ Олега Кравченко.

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