В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса

Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга, передает РБК.

«Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени», — сказал профессор, не уточнив, когда вакцина будет готова для использования. По его словам, тестирование на животных займет «месяцы», а для проведения клинических испытаний на людях потребуется как минимум еще год.

Разработка вакцины против нового коронавируса ведется также в США и России.