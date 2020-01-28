Казахстан ограничил визовый режим для граждан Китая из-за вируса

Казахстан ограничил визовый режим для граждан Китая из-за распространения нового коронавируса, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Шухрат Нурышев.

Правительство временно приостановило режим 72-часового безвизового транзитного пребывания граждан Китая на территории Казахстана, приостановило оформление электронных виз по прибытию в аэропорт для граждан Китая. Кроме того, для оформления визы гражданам Китая теперь потребуется справка о состоянии здоровья, передает Reuters.

Нурышев сказал журналистам, что правительство попросило Пекин разрешить 98 казахстанским студентам покинуть город Ухань, который был заблокирован и считается эпицентром вспышки коронавируса.

По словам вице-министра, границу с соседним Китаем закрывать полностью не планируется, так как это помешает казахстанцам вернуться домой. В настоящее время, по словам Нурышева, порядка 1.300 граждан Казахстана остаются в Китае, половина из которых туристы, отдыхающие на курортах Хайнаня.

В последние дни из тех, кто уже вернулся из Китая, четыре человека были госпитализированы с подозрением на респираторную инфекцию и проходят тестирование, сказал журналистам министр здравоохранения Елжан Биртанов.

“В течение трех суток будет проводиться детальная диагностика. Начата соответствующая терапия”, - сказал глава Минздрава.