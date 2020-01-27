Последнее обновление: 27.01.2020 18:34

Талибан взял на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

Террористическая организация «Талибан» заявила, что сбила самолет с американскими военными, в том числе высокопоставленными офицерами, передает Reuters со ссылкой на представителя «Талибана».

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США майор Бет Риордан отказалась комментировать заявление «Талибана», сообщает AP. Ранее она говорила, что американские военные начали проверку в связи с крушением самолета, не уточнив, принадлежало ли им воздушное судно.

По словам источника Reuters, на борту не было высокопоставленных американских военных, передает РБК.

Местный телеканал Tolo News опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен упавший самолет, отметив, что пока никто из официальных источников не подтвердил подлинность кадров.

На записи видно, что на самолете есть символика ВВС США. Речь может идти о Bombardier E-11A, которые США используют для разведки в Афганистане, пишет AP.

О крушении самолета в афганской провинции Газни стало известно днем 27 января. Изначально местные СМИ писали, что речь идет о пассажирском лайнере, однако государственная авиакомпания Афганистана опровергла эту информацию. По данным Afganistan Times, воздушное судно потерпело крушение на подконтрольной «Талибану» территории.

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