Любой может поучаствовать в выдвижение единого кандидата в президенты от оппозиции

Белорусская оппозиция, точнее ее определенная часть, определилась с правилами проведения праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на предстоящих в этом году президентских выборах.

Процедура предполагает применение рейтинговой системы. Принять участие в праймериз может любой гражданин Беларуси, вот только дойти до победного финиша будет непросто из-за несправедливой системы распределения баллов.

Для выхода на старт необходимо собрать 200 голосов в свою поддержку и заплатить в кассу оргкомитета по проведению праймериз 500 евро.

Для победы необходимо набрать наибольшее по сравнению с конкурентами количество баллов, при этом максимальное число баллов не может превышать 100.

Первые 10 баллов будут распределены между партиями. Таким образом, беспартийные, как собственно и члены партий, руководство которых по разным причинам отказалось участвовать в кампании по выдвижению единого, на эту фору претендовать не могут.

Но, зато 30 баллов можно получить во время интернет-голосования. Где (на каких сайтах, в каких соцсетях) и как будет проходить голосование, равно где, как и чем меряться конкурентам по праймериз, кто имеет право голосовать, пока не сообщается.

Следующие 30 баллов можно заслужить по итогам голосования в регионах. Завершающие 30 баллов будет раздавать Конгресс демократических сил.

Штаб по проведению праймериз будет принимать заявки от желающих стать единым с 3 по 16 февраля. Список претендентов будет озвучен 4 марта.

Интернет-голосование пройдет с 4 марта по 30 апреля, праймериз в регионах - с 4 марта по 14 мая. Конгрессе демократических сил планируется провести в период с 15 по 30 мая и на нем выбрать единого кандидата.