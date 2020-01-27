Последнее обновление: 27.01.2020 14:53

В Афганистане разбился самолет с 83 пассажирами

В провинции Газни на востоке Афганистана разбился самолет. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По предварительным данным, на борту самолета были более 80 человек. Такие данные приводит издание Tolo News, отмечая, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан", передает BBC.

В то же время российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше - до 110 человек.

По данным местных журналистов, самолет мог принадлежать афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. В то же время директор компании в разговоре с местными информагентствами это опроверг.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование