В Афганистане разбился самолет с 83 пассажирами

В провинции Газни на востоке Афганистана разбился самолет. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По предварительным данным, на борту самолета были более 80 человек. Такие данные приводит издание Tolo News, отмечая, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан", передает BBC.

В то же время российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше - до 110 человек.

По данным местных журналистов, самолет мог принадлежать афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. В то же время директор компании в разговоре с местными информагентствами это опроверг.