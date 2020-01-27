Последнее обновление: 27.01.2020 08:59

Здание посольства США в Багдаде пострадало от ракетного удара

Категории: Ирак США

Здание посольства США в столице Ирака в воскресенье, 26 января, пострадало от ракетных ударов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди подтвердил факт ракетного обстрела и выступил с его осуждением. Силы безопасности республики расследуют происшествие в Багдаде, подчеркнул он.

По сведениям иракского телеканала Al-Sumaria, не менее трех человек получили ранения. На данный момент никто не взял на себя ответственность за ракетный обстрел, передает DW.

Зданию нанесен незначительный ущерб, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя правительства США. Госдепартамент Соединенных Штатов уже призвал власти Ирака "выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов".

В последние недели военные объекты в Ираке с американскими военнослужащими, а также квартал в Багдаде, где расположены иностранные и правительственные объекты, неоднократно подвергались ракетным ударам. Обострение ситуации в регионе вызвано ухудшением отношений США и Ирана.

Это произошло после удара американской авиации по аэропорту Багдада 3 января, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

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