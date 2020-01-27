Нидерланды принесли извинения за свою роль в преследовании евреев

Правительство Нидерландов в воскресенье, 26 января, впервые извинилось за роль, которую страна сыграла в преследовании евреев во время Второй мировой войны.

"Поскольку последние оставшиеся в живых еще находятся с нами, сегодня я от имени правительства приношу извинения за то, что тогда сделали власти", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте за день до проведения памятных мероприятий по случаю 75-летней годовщины освобождения пленных лагеря смерти Освенцим.

"Спустя 75 лет после освобождения Освенцима антисемитизм все еще среди нас, - сказал политик. - Поэтому мы должны в полной мере признать то, что произошло тогда, и сказать об этом вслух".

По данным информационного агентства AFP, из 140 000 евреев, проживавших в период Второй мировой войны в Нидерландах, 102 000 человек не пережили Холокост. По словам Рютте, в то время правительственные институты Нидерландов "не действовали как защитники права и безопасности".

"Слишком много голландских чиновников исполняли приказы немецких оккупантов", - добавил он, добавив, что жертвы нацистского режима получили очень мало помощи и защиты.

В понедельник, 27 января, в Польше пройдут памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году.