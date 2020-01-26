Госсекретарь США позволил мат и крики в адрес журналистки за вопрос об Украине

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 25 января, обвинил американские СМИ во лжи и наличии скрытой повестки после напряженного интервью в студии общественной медиакомпании NPR.

Проведшая его журналистка Мэри Луиз Келли сообщила, что по завершении эфира Помпео накричал на нее и обругал матом, поскольку она задала ему неудобный вопрос об увольнении посла США в Украине.

Вслед за этим госсекретарь резко раскритиковал журналистку в неожиданном официальном заявлении своего ведомства. Келли "дважды солгала" главе Госдепартамента США, говорится в заявлении Помпео. По его словам, в первый раз это произошло "при подготовке интервью" в декабре 2019 года, а во второй раз - 24 января, когда журналистка "согласилась не обнародовать нашу беседу после интервью".

В интервью с Помпео разговор шел о политике США в отношении Ирана. Затем ведущая перешла к Украине и попросила главу Госдепартамента объяснить, как именно он публично защищал от словесных нападок бывшего посла Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович. Помпео ограничился репликой о формировании "великолепной команды" в Госдепартаменте, каждого представителя которой он поддерживал. Затем госсекретарь заявил, что согласился прийти на интервью, чтобы беседовать об Иране.

Видимо досада политика была такой сильной, что после интервью он не смог успокоится. Как рассказала Келли, ее пригласили для разговора в личную гостиную госсекретаря. Помпео дал выход своему раздражению и начал кричать на журналистку и даже нецензурно обругал ее. При этом он заявил, что американцев вообще не интересует Украина.

«Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я сказала да, и он попросил помощников принести нам карту мира. Я указала на Украину. Он убрал карту», — рассказала Келли.

Заявление Помпео завершается фразой: "Стоит отметить, что Бангладеш - не Украина". При этом репортер подчеркивает, что показала ему на карте правильную страну.

Госсекретарь США назвал поведение Келли нарушением "основных правил журналистики и приличий".

"СМИ сошли с ума в своем стремлении нанести вред президенту Трампу и его администрации", - отмечается в заявлении Помпео. Он резюмировал, что его не удивляет, "недоверие американского народа многим в СМИ", обвинив журналистов в заангажированности и "отсутствии честности".

Слова главы Госдепартамента вызвали критику в рядах демократов в Сенате США. Сенаторы Тимоти Кейн и Роберт Менендез направили Помпео письмо, назвав высказывания Помпео в отношении СМИ "оскорбительными, презрительными и недостойными поста государственного секретаря", напомнив, что даже на нежелательные вопросы нужно отвечать с уважением.