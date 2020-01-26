Последнее обновление: 26.01.2020 11:42

Трамп отказался от переговоров с Ираном на условиях снятия санкций

Президент США Дональд Трамп не поддержал призыв Ирана провести переговоры при условии снятия санкций. Об этом он заявил в Twitter.

«Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но после снятия санкций. Нет уж, спасибо!» — написал Трамп.

Ранее глава МИД Исламской Республики Мухаммед Джавад Зариф в интервью журналу Der Spiegel не исключил возможности переговоров с Вашингтоном при условии, что администрация Трампа «исправит свое поведение и отменит санкции», передает РБК.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ракетного удара США по району аэропорта в Багдаде в ходе спецоперации США по устранению влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран 8 января атаковал американскую базу и аэропорт в Ираке, в результате чего, по данным Пентагона, пострадали более 30 военных. После этого США заявили, что введут против Ирана секторальные санкции, которые затронут добывающий сектор экономики, строительство, производство металла и текстиля.

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