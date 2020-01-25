Более 20 погибших в результате землетрясения в Турции

По меньшей мере 21 человек погиб и более тысячи получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, сообщают власти.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. Землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома, передает BBC.

"Число погибших в результате землетрясения в Элязыг выросло до 18, еще 405 человек получили ранения в [провинции] Элязыг и еще 148 человек в [соседней провинции] Малатье. Мы делаем все возможное, чтобы спасти 30 человек, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием", - заявил ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу (цитата по изданию Daily Sabah).

Позже число жертв увеличилось до 21, число пострадавших - более тысячи.

Сообщается, что землетрясение произошло примерно в 20:55 и продолжалось 15 секунд. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.

На телевизионных кадрах видно, как спасатели ищут выживших под развалинами разрушенных зданий.

В провинции Элязыг и Малатья направлены 170 дополнительных машин скорой помощи и медицинские вертолеты, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В пострадавшие районы направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью - продуктами, лекарствами, одеялами и палатками. Температура там ночью опускается ниже нуля. Туда также направляется поисково-спасательные отряды и врачи, сообщают власти.

Землетрясения - не редкое явление для Турции. В 1999 году около 17 тысяч человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,6 в городе Измит.

Регион, пострадавший от землетрясения, находится примерно в 550 км к востоку от Анкары. Это малонаселенная местность, и сведения о пострадавших могут поступать с задержкой.

Сивридже - город с населением около 4 тысяч человек, считается популярным туристическим местом на берегу озера Хазар, истока реки Тигр.