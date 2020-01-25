В Ираке прошли массовые протесты против военного присутствия США

В Багдаде 24 января прошли многотысячные протесты против американского присутствия в Ираке. Выйти на улицы с «мирной демонстрацией» и требованием вывода американских войск призвал шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр.

The New York Times оценила численность митингов в 200–250 тыс. человек, Reuters — в десятки тысяч, Al Jazeera — в «тысячи», передает РБК.

Протесты различной численности против американского военного присутствия продолжаются с начала января, когда США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Эта атака чуть не спровоцировала военный конфликт между Ираном и США и, естественно, осложнила отношения Вашингтона с Багдадом.

Через несколько дней после удара парламент Ирака принял резолюцию, призвавшую правительство прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, в том числе вывести около 5 тыс. американских военных. Причиной парламентарии назвали то, что атака нарушила условия пребывания иностранного контингента в стране.

За несколько часов до начала протестов Вашингтон объявил о приостановке в Ираке операций международной коалиции против «Исламского государства. Сейчас задачей американских военных в стране является обеспечение собственной безопасности, заявил 23 января на брифинге в Госдепартаменте спецпредставитель США в международной коалиции против ИГ Джеймс Джеффри. Он также заявил, что США признают право Ирака определять, должен ли в стране находиться иностранный контингент, но отметил, что Вашингтон пока не собирается выводить войска из страны.