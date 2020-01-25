Участники декабрьских акций протестов заплатили в бюджет Беларуси $54 тыс.

На фоне переговоров Беларуси и России в Минске 7-8 и 20-21 декабря прошли 4 акции против углубления интеграции двух стран, участие в которых приняли представители белорусской оппозиции.

Акции прошли без задержаний, но позже власти Беларуси инициировали административные процессы в отношении участников акций. Судебные разбирательства продолжаются по сей день. На следующей неделе пройдут еще десятки судебных заседаний в различных городах синеокой.

По данным правозащитного центра «Весна» в стране уже прошло более 150 судебных заседаний, в ходе которых участники акций привлекались к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

"На 23 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 114777,5 рубля (более 54000$). 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста", - отмечается в сообщении правозащитного центра.