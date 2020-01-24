Последнее обновление: 24.01.2020 16:37

Оппозиция Беларуси решила повторить идею единого кандидата

Белорусская оппозиция договорилась тактике выдвижения единого кандидата в президенты на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина.

«Мне поручено сообщить вам, что оппозиция договорилась выдвинуть единого кандидата и выработала механизм его выбора. Единый кандидат должен объединить все демократические силы страны и стать лидером совместной борьбы за возвращение Беларуси на путь демократического развития», - сообщила Красулина.

Подробности кампании по выдвижению единого кандидата будут озвучены на пресс-конференции в Минске 27 января.

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