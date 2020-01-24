Лукашенко опять требует от РФ равных условий

Лукашенко заявил, что ждет от России нормальных отношений на равных условиях и не хочет играть с Кремлем в «какие-то игры».

"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях".

«Это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить. Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся".

Он утверждает, что Беларусь смогла диверсифицировать свою внешнюю торговлю.

"Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя".

"Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет", - резюмировал Лукашенко.