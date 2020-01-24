Польский Сейм одобрил законопроект о наказании судей за критику

Сейм Польши в четверг, 23 января, принял законопроект о наказании судей за критику. "За" проголосовали 234 депутата от правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС). "Против" - 211 оппозиционных депутатов, 9 воздержались. Законопроект предполагает наказание судей за критику проводимых правительством реформ в сфере юстиции.

17 января Сенат Польши отверг этот законопроект благодаря тому, что в верхней палате польского парламента представители оппозиции имеют незначительное большинство, передает DW.

"Против" проголосовали 51 членов Сената, "за" - 48. Теперь судьбу законопроекта решит президент Анджей Дуда, близкий к ЗиС.

В правящей партии заявляют, что реформы нужны для борьбы с коррупцией. Критики опасаются, что будет нанесен удар по независимости органов юстиции. Председатель Верховного суда Польши Малгорзата Герсдорф назвала этот законопроект "законом намордника".

Еврокомиссия с начала 2016 года принимает меры против целого ряда реформ, проводимых в Польше в сфере юстиции. Брюссель обвиняет Варшаву в систематическом ограничении независимости органов юстиции и в подрыве принципа разделения властей.