Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

Эксперты объявили о новом положении стрелок часов Судного дня — проекта чикагского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков».

Они переместились ближе к полуночи, что означает рост угрозы глобальной катастрофы, говорится в релизе проекта, передает РБК.

Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд, зафиксировав время 23:58:20. Таким образом, до полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд.

«Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями — ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются другими угрозами, такими как информационная война в киберпространстве, которая подрывает способность общества отвечать на вызовы. В сфере международной безопасности сложилась крайне тяжелая ситуация не только из-за этих угроз, но и из-за того, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую систему», — говорится в релизе.

Часы Судного дня были основаны журналом «Бюллетень ученых-атомщиков», в число авторов которого входили участники проекта по созданию американской атомной бомбы. Впервые они были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23:53. Ежегодно положение стрелок пересматривается. В 1949 году их сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после того, как испытания ядерного оружия провел Советский Союз.

В XXI веке символическое перемещение стрелок часов ближе к полуночи ученые объясняют не только ядерной угрозой, но и глобальными климатическими изменениями. В 2017 году ученые перевели стрелки на 30 секунд вперед после заявлений Дональда Трампа о необходимости модернизации ядерного оружия, его отрицания климатических изменений и роста националистических настроений в мире. С 2018 года стрелки часов показывают без двух минут полночь. В годы холодной войны такое время было лишь однажды — в 1953 году, когда СССР и США провели испытания термоядерных бомб.

В 2019 году положение стрелки менять не стали: авторы проекта заявили, что оптимизм внушает улучшение ситуации вокруг Корейского полуострова, но негативным фактором является, в частности, «расширение использования информационной войны для подрыва демократии во всем мире».