Прокуратура Болгарии обвинила 3-х россиян в покушении на болгарского оружейника

Прокуратура Болгарии заочно предъявила обвинение трем гражданам РФ в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и коллеги.

Ведомство считает, что в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Ранее болгарские СМИ писали, что это могло быть вещество класса "Новичок".

Россиян обвинили в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года они "в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства" путем "интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом", говорится в сообщении болгарской прокуратуры.

Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В то же время прокуратура не приводит их имена, сообщает BBC.

Эмилиана Гебрева госпитализировали с симптомами тяжелого отравления в 28 апреля 2015 года. Примерно в то же время с аналогичными симптомами госпитализировали его и одного из топ-менеджеров его компании Emco.

Тогда преступление не было раскрыто, однако уже после истории с отравлением Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году Гебрев обратился в болгарские правоохранительные органы с просьбой возобновить расследование. В середине октября 2018 года эту просьбу удовлетворили.

Еще в 2015 году, лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химоружии, по заказу Гебрева смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", писало в январе 2019 года болгарское издание "Капитал".

Вещество того же класса было найдено на дверной ручке в доме Сергея Скрипаля в Солсбери после отравления.

В октябре прошлого года американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что за отравлением Гебрева в Болгарии и Скрипалей в Британии может стоять подразделение 29155 ГРУ России. Оно же, по данным издания, могло быть причастно к "кампании по дестабилизации" в Молдове и попытке госпереворота в Черногории.

В ноябре расследовательская группа Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выпустили совместное расследование, в котором говорилось, что к отравлению Гебрева могут быть причастны восемь офицеров ГРУ. Один из них, Денис Сергеев, путешествовавший под псевдонимом "Сергей Федотов", мог быть также причастен и к отравлению Скрипалей, сообщала ранее Bellingcat.

По данным болгарской прокуратуры, "Федотов" побывал в Болгарии как минимум трижды в 2015 году.

Причина отравления Гебрева неизвестна. На вопрос Bellingcat и The Insider о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит два возможных мотива: во-первых, его компания поставляла оружие на Украину, а во-вторых, Россия, по его мнению, могла претендовать на оружейный завод, который находился под контролем Emco.