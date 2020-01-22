Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Об этом в среду, 22 января, сообщила израильская газета "Маарив" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.

Согласно этому документу, права собственности были переданы России еще 30 декабря 2019 года. Высокопоставленный источник в Иерусалиме подтвердил газете данную информацию, передает DW.

Накануне израильские СМИ сообщили, что Россия может помиловать израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в РФ к 7 с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, в обмен на право собственности на Александровское подворье.

Известие о передаче России прав на Александровское подворье поступило накануне визита Путина в Израиль - первого за прошедшие 8 лет. В Иерусалиме Путин будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

Александровское подворье - единственный русский объект, находящийся в черте иерусалимского Старого города и расположенный в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Земля, на которой ныне расположено подворье, была приобретена Россией в 19 веке императором Александром Третьим.

В последнее время святыня контролировалась зарубежной структурой, именующей себя историческим Императорским православным палестинским обществом (ИППО) и позиционирующей себя в качестве правопреемницы дореволюционной ИППО. В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение юридически оформить все права России на Александровское подворье, а также церковь святого Александра Невского в Иерусалиме.

Глава ИППО Николай Гоффман-Воронцов заявил, что ему ничего не известно по поводу решения о передаче России прав собственности на Александровское подворье. Газета "Маарив" обратилась за разъяснениями в посольство России в Израиле, однако в диппредставительстве сказали, что предпочитают не комментировать эту тему в израильских СМИ.