Последнее обновление: 22.01.2020 14:59

Президентом Греции впервые станет женщина

Парламент Греции проголосовал в среду за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчет поданных за нее голосов.

Согласно конституции, парламент может проводить пять туров голосования по кандидатуре на пост главы государства. В первом туре требуется 200 голосов депутатов 300-местного однопалатного высшего законодательного органа. Сакелларопулу была избрана уже в первом туре. Ее кандидатуру поддержали 261 парламентарий из 294 присутствовавших. Шесть парламентариев по разным причинам отсутствовали.

До последнего времени Сакелларопулу была председателем Государственного совета - Верховного административного суда.

Кандидатуру 63-летней Сакелларопулу выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, хотя она и не принадлежит к правоцентристской политической группировке. По словам премьера, "Сакелларопулу - исключительный юрист по международным делам, судебный работник с блестящей карьерой в Верховном суде, ставший его первым председателем-женщиной, причем по предложению предыдущего премьер-министра [Алексиса Ципраса] и единогласному решению его правительства".

Согласно конституции 1975 года (с последующими поправками), Греция является парламентской республикой. Глава государства - президент, который выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит премьер-министру. Согласно конституции, все акты президента должны быть подтверждены компетентным министром. Президент представляет страну на международной арене, подписывает договоры, назначает премьер-министра, принимает дипломатических представителей. Глава государства может отправить закон на доработку парламенту, однако если абсолютное большинство депутатов проголосует за документ, президент должен его подписать. По согласованию с парламентом президент может объявить чрезвычайное положение.

Нынешний президент Греции Прокопис Павлопулос был избран на пять лет 18 февраля 2015 года и вступил в должность 13 марта того же года. Срок его полномочий истекает 13 марта этого года. Торжественная церемония присяги Екатерини Сакелларопулу на пленарном заседании парламента состоится 14 марта, однако после объявления итогов председатель парламента сообщил, что эта церемония пройдет 13 марта.

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