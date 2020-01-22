Последнее обновление: 22.01.2020 08:49

В Ливане сформировано новое правительство

Премьер Ливана Хасан Диаб сформировал новое правительство, которое намерено удовлетворить требования протестующих и вывести страну из затяжного экономического кризиса.

Как сообщает Reuters, Диаб назвал новых министров «спасательной командой» и обещал найти быстрые пути решения накопившихся проблем.

В сентябре прошлого года президент Ливана Мишель Аун объявил о чрезвычайном экономическом положении в стране. На улицу вышли демонстранты, потребовав отставки правительства и проведения внеочередных выборов. В конце октября глава коалиционного правительства Саад Харири подал в отставку, его место занял Хасан Диаб.

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