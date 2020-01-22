Швейцария отпустила сантехников-шпионов из России

Швейцарская полиция сообщила о задержании двоих россиян в Давосе по подозрению в шпионаже за несколько месяцев до Всемирного экономического форума (ВЭФ). Их отпустили без каких-либо обвинений.

"Это была регулярная проверка со стороны полиции. У обоих мужчин были российские дипломатические паспорта, но они не были официально зарегистрированы в качестве дипломатов в Швейцарии", - рассказала во вторник, 21 января, представитель полиции кантона Граубюнден Анита Сенти, передает DW.

Секретарь диппредставительства РФ в Берне Станислав Смирнов 21 января указал, что дипломатические паспорта выдаются в России не только дипломатам, но и высокопоставленным чиновникам. По его словам, посольство не было проинформировано об инциденте, о котором сообщили швейцарские издания, в частности, газета Tribune de Genève.

По данным швейцарского издания, в августе 2019 года в Давосе были остановлены два гражданина РФ с дипломатическими паспортами. Полиция Граубюндена приняла решение задержать мужчин для установления личности после того как при проверке документов "по меньшей мере один из них" представился сантехником.

Швейцарские правоохранительные органы сочли подозрительным, что российские сантехники проводят в фешенебельном курортном городе три недели с 8 по 28 августа. Вместе с тем в их действиях не обнаружили состава преступления, а после освобождения россияне покинули Швейцарию. По данным Tages-Anzeiger, Генпрокуратура Швейцарии не возбудила уголовное дело по факту инцидента в Давосе.

В интервью агентству AFP Станислав Смирнов предположил, что заявление мужчин о том, что они сантехники, было "глупой шуткой".