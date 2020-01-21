ООН признала право климатических беженцев на убежище

Климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности, постановил Комитет по правам человека ООН, впервые рассмотревший заявление от соискателя убежища по климатическим причинам.

Решение комитета является историческим, заявило во вторник, 21 января, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает DW.

Это решение открывает двери для ходатайств о предоставлении убежища, связанных с глобальным потеплением. "Страны не могут депортировать людей, которые сталкиваются с обстоятельствами, вызванными изменениями климата и нарушающими право на жизнь", - указывается далее в заявлении.

В данном случае речь идет о жителе островного государства Кирибати по имени Иоане Тейтиота. В 2015 году он с женой и детьми подал ходатайство на предоставление убежища в Новой Зеландии и получил отказ. После этого он обратился с жалобой в ООН. При этом Тейтиота указал, что растущий уровень океана делает острова Кирибати непригодными для жизни. В числе прочего сокращаются сельскохозяйственные площади, а запасы пресной воды все больше загрязняются морской водой, отметил он далее.

По мнению комитета ООН, власти Кирибати создали достаточные защитные механизмы для населения. Вместе с тем власти третьих государств не имеют права депортировать соискателей убежища, если возникшая в силу климатических условий ситуация на их родине ставит под угрозу их жизнь, отмечается в заключении.

Комитет по правам человека ООН следит за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах 172 странами, которые его подписали. 116 из этих государств, в том числе Новая Зеландия и Германия, признали право отдельных людей подавать жалобы на нарушение пакта, поэтому для них решения Комитета по правам человека ООН являются обязательными к исполнению.

По данным ООН, около 280 миллионов людей будут вынуждены мигрировать из-за глобального потепления на 2 градуса по Цельсию. Авторы доклада отмечают, что с XIX века среднемировая температура повысилась на 1 градус по Цельсию и продолжает стремительно расти. По прогнозам экспертов, она повысится на 2-3 градуса к концу ХХI века, если количество выбросов углекислого газа останется на нынешнем уровне.