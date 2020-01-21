Последнее обновление: 21.01.2020 13:06

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Категории: Китай ВОЗ

Вспышка нового коронавируса затронула еще несколько китайских городов, включая Пекин и Шанхай, сообщили власти в понедельник, при этом за границей был зафиксирован четвертый случай заболевания.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила, что вирус, который вызывает пневмонию, может передаваться от человека к человеку, сообщило госагентство Синьхуа.

Ситуация усугубляется тем, что сотни миллионов жителей Китая будут путешествовать внутри страны и за рубеж во время начинающихся на этой неделе каникул в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Власти подтвердили в общей сложности 217 новых случаев заболевания в Китае по состоянию на понедельник, сообщило государственное телевидение, 198 из них - в городе Ухань, в котором были зафиксированы первые случаи, передает Reuters.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в понедельник, что наиболее вероятным источником вспышки является “животный источник” и что “ограниченная передача (вируса) от человека к человеку” происходит при тесных контактах.

ВОЗ созывает экстренное заседание в среду, чтобы оценить, является ли эта вспышка международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и определить, какие меры необходимо принять для ее сдерживания.

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