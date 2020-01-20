Участники саммита в Берлине договорились о перемирии и запрете на поставки оружия Ливии

Участники прошедшего в Берлине в воскресенье саммита сумели добиться существенного прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта в Ливии, договорившись положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране и разработав конкретные шаги по достижению перемирия.

Одним из наиболее важных результатов встречи на высшем уровне стала договоренность соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию. Участники саммита также согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране. Документ подписали представители 16 стран и организаций. Участники переговоров единогласно признали, что затянувшийся конфликт в североафриканской стране не может быть решен военным путем.

В ближайшее время должны будут состояться первые переговоры по подготовке долгосрочного перемирия в Ливии, где сейчас действует режим прекращения огня, передает DW.

С этой целью будет создана комиссия, в которую войдут по пять представителей конфликтующих в Ливии сторон - главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и не признающего ПНС генерала Халифы Хафтара.

Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, первое заседание данного органа состоится в ближайшее время в Женеве.

Кроме того, участники саммита одобрили идею отправки в Ливию международной группы экспертов, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня, передает агентство AFP. Накануне Фаиз Сарадж призвал страны-участницы сформировать международную миссию под эгидой ООН "для защиты гражданского населения в Ливии" в случае, если Халифа Хафтар не остановит наступление на Триполи.

В Международной конференции по мирному урегулированию в Ливии, прошедшей 19 января в Берлине, приняли участие представители более десяти государств, в том числе президент России Владимир Путин, госсекретарь США Майк Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры противоборствующих лагерей в ливийском конфликте - Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар - также находились в Берлине в день проведения саммита. По словам Ангелы Меркель, они не принимали участия в мирных переговорах, однако получали информацию об их ходе.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство.

Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Его поддерживают в той или иной форме Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция поддерживает правительство в Триполи.