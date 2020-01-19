Мадуро сулит перемены в случае диалога с США

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшем будущем могут произойти "значительные изменения", если Вашингтон проведет с ним прямые переговоры.

Интервью с Мадуро опубликовала в воскресенье, 19 января, газета The Washington Post, передает DW.

"Если будет уважение между правительствами, независимо оттого, насколько велики Соединенные Штаты, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы сможем создать новый тип взаимоотношений", - подчеркнул глава Венесуэлы. Николас Мадуро заявил, что он готов провести переговоры, чтобы обсудить условия для снятия санкций США.

В то же время Мадуро уточнил, что, по всей видимости, будет сложно достичь согласия о том, что он, Вашингтон и оппозиция понимают под свободными и честными выборами. "Мне кажется, нам стоит больше думать об общей картине. Отношения через 5-10 лет. Отношения до конца 21 века", - отметил политик.

Вашингтон изучает возможность введения новых санкций с целью усилить давление на венесуэльское правительство, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Адресные и экономические штрафные меры могут затронуть, в частности, кубинские и российские предприятия, добавил он. По словам Абрамса, компании из России контролируют около 70 процентов торговли венесуэльской нефти.

Последние три года в Венесуэле развивается политический, экономический и уже гуманитарный кризис, в результате которого уже около 4,5 миллионов человек покинули страну. Национальная ассамблея (парламент Венесуэлы - Ред.) недавно разделилась и избрала двух председателей: оппозиция проголосовала за Хуана Гуайдо, Единая социалистическая партия Мадуро выбрала его сторонника Луиса Парру.

В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Тем не менее, в стране власть по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия.