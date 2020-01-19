Польша заявила о конфискованных СССР произведениях искусства

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что действия СССР во время Второй мировой войны «нанесли огромные потери» польской культуре.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице польского МИД в Twitter, передает РБК.

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них все еще находятся в России», — говорится в сообщении.

В подтверждение министерство опубликовало примеры работ, которые, по данным МИД, конфисковала Красная армия. Среди них — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего.

Ранее, 16 января, Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Варшавы. Согласно документам Красная армия поддерживала Варшавское восстание против немецкой оккупации, направляя организаторам вооружение, продовольствие и разведданные.

В ответ на публикацию документов в МИД Польши заявили, что советские войска освободили Варшаву, но «не принесли полякам свободу».

В 2015 году арт-дилер Александр Хочинский оспорил запрос польских властей, которые в 2012 году потребовали его экстрадиции из-за владения картиной «Девочка с голубем» Антуана Пэна. В Варшаве отметили, что произведение с 1931 года было в коллекции музея в Познани. Однако в 1943 году ее похитили немецкие солдаты, а потом ее нашли военные Красной армии, отмечали польские власти. По словам адвоката Хочинского, картина Пэна долго время весела у отца его клиента в квартире в Ленинграде и по наследству перешла к сыну.