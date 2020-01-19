В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Источники телеканала отмечают, что атаку провели повстанцы-хуситы, которых обвиняют в связях с Ираном. Атака с применением баллистических ракет и беспилотников началась в тот момент, когда солдаты молились, передает РБК.

В конце декабря 2019 года в Йемене на военном параде в результате ракетного обстрела погибли девять человек, еще 30 человек получили ранения. Отмечалось, что к инциденту причастны сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). В частности, они устроили взрыв, направив к трибуне с курсантами беспилотник со взрывчаткой.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая выступила на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.