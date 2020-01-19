Мадуро разрешил первое в Венесуэле криптовалютное казино

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть в Каракасе казино, делать ставки в котором можно будет при помощи национальной криптовалюты Petro, сообщает издание El Nuovo Herald.

Приобрести токены можно будет в самом казино за конвертируемую валюту. По словам Мадуро, принимать в казино будут и доллары, и евро, и иены, и юани. Что же касается дохода игорного заведения, то он пойдет на нужды образования и здравоохранения, заверил президент, передает РБК.

В Венесуэле разрешены казино в том случае, если они находятся в туристических регионах или в пятизвездочных отелях. Криптовалютное игорное заведение будет расположено в отеле Humboldt.

Каракас запустил криптовалюту Petro в феврале 2018 года на фоне экономических проблем в стране. Petro построен на блокчейн-платформе Ethereum. К нему привязана новая валюта Венесуэлы — суверенный боливар, который ввели после гиперинфляции прежней валюты — венесуэльского боливара.

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в стране. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.

В начале января венесуэльский президент сообщил, что за Petro будет продаваться и венесуэльская нефть. По словам Мадуро, соответствующий контракт уже подписан.