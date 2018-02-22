Последнее обновление: 22.02.2018 12:37

Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о скором выпуске в оборот еще одной криптовалюты — золотого "петро".

Министр науки, технологий и университетского образования Венесуэлы Угбель Роа держит в руках документ о создании криптовалюты «Петро», подписанный

По словам Мадуро, это произойдет на следующей неделе.

"Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительного золотого "петро", который будет иметь такие же параметры, как и нефтяной "петро". Это тема следующей недели", - приводит канал Globovision заявление Мадуро.

Реализация "петро", поддержанного нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля. Мадуро уже заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти, золота и бриллиантов.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование