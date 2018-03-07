Национальная ассамблея Венесуэлы назвала криптовалюту El Petro незаконной

Национальная ассамблея Венесуэлы, в состав которой входят многие политические противники президента Николаса Мадуро, объявила государственную криптовалюту El Petro незаконной.

Чиновники назвали проект не только мошенническим, но и представляющим серьезный риск для потенциальных инвесторов, пишет ForkLog со ссылкой на сообщение ведомства.

В своем публичном заявлении члены Ассамблеи выступили против продажи монет El Petro, назвав ее «просто симптомом политического кризиса в Венесуэле». Кроме того, чиновников возмутили заявления правительства о том, что компании и пенсионные фонды будут обязаны принимать криптовалюту после ее выпуска, поскольку это станет мировым прецедентом.

По мнению чиновников, несмотря на потенциально историческое значение, El Petro является лишь очередным инструментом коррумпированного правительства для присвоения денег граждан.

«Это лишь усугубляет кризис, в котором мы живем. El Petro — это очередной пример коррупции. Но мы выйдем из этого кризиса теми методами, которые предлагает Парламент», - заявил представитель Национальной ассамблеи Рафаэль Гузман.

В свою очередь Конституционная ассамблея Венесуэлы, созданный президентом Мадуро конкурирующий законодательный орган, выступает в поддержку выпуска El Petro как «акта восстания» против вредоносных санкций Запада.

Власти Венесуэлы заявили о привлечении $735 млн в первый день пресейла криптовалюты El Petro. Ранее ForkLog попытался разобраться в происходящем, выделив некоторые занимательные моменты проекта El Petro и собрав интересные мнения представителей криптосообщества.