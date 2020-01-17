Решение Трампа заморозить военную помощь Украине признано незаконным

Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома нарушило закон, удержав примерно 214 млн долларов (192 млн евро), предназначенных по линии Пентагона на оказание военной помощи Украине в 2019 году.

Такое правовое решение вынесло в четверг, 16 января, Главное контрольное управление США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса), передает DW.

Средства были предусмотрены в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины - программы американского министерства обороны, учрежденной Конгрессом в 2016 финансовом году. В GAО напомнили, что президент США располагает лишь "узкими, ограниченными полномочиями по удержанию ассигнований в рамках закона о контроле Конгресса за бюджетом 1974 года".

Управление в составе администрации главы американского государства сообщило GAО, что средства были удержаны с тем, чтобы удостовериться, что они не будут потрачены "таким образом, который может противоречить внешней политике президента" США.

Однако, по оценке GAО, подобная формулировка противоречила закону, поскольку OMB законодательно запрещено "удерживать средства, руководствуясь политическими соображениями".

О том, что советники Трампа по вопросам национальной обороны получили поручение пересмотреть перечисление украинской стороне около 250 млн долларов, сообщило 28 августа 2019 года издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации.

Эти средства предназначались для закупок украинской стороной оружия, оборудования, разведтехники и проведение военных тренингов. Отдельной статьей, в частности, проходило приобретение Киевом изделий военного назначения, на которое Конгресс США выделил примерно 50 млн долларов (45 млн евро).

Дональд Трамп потребовал от своих советников удостовериться, что эти средства будут использованы в интересах Соединенных Штатов. Оценкой, в частности, занимались министр обороны США Марк Эспер и занимавший пост советника президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как напоминало издание, информация о пересмотре появилась на фоне неоднократных попыток Трампа преуменьшить вмешательство Москвы в ситуацию на востоке Украины, а также недавних заявлений американского лидера о необходимости вернуть Россию в состав формата G8.

Politico уточняло, что средства, выделенные Украине, не могли быть потрачены, пока программа пересматривалась. В то же время после 30 сентября 2019 года, когда в США заканчивается финансовый год, доступ к ним должен был быть закрыт.

По версии ряда демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление средств, чтобы усилить давление на власти в Киеве. Те, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента США, открыв расследование в отношении одного из главных соперников Трампа на выборах в 2020 году, уточняет Reuters.

Ранее The New York Times сообщила, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани "настоятельно призывал" киевские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, чтобы выяснить, могли ли его поездки в Украину быть связаны с деловыми интересами его сына.

В основу одного из обвинений - "о злоупотреблении властью" - по которому в Сенате сейчас ведется судебное разбирательство по делу об импичменте президента, легло именно обвинение в том, что Дональд Трамп мог добиваться от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах - Байдена - и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине.

Средства были разблокированы 11 сентября 2019 года.

В комитете Сената по ассигнованиям тогда уточнили, что финансирование было разморожено за несколько часов до того, как его члены должны были обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, что в дальнейшем должно было ограничить вмешательство американского президента в принятие аналогичных решений.