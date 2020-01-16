Последнее обновление: 16.01.2020 13:08

Лукашенко ждут в Латвии в начале апреля

Лукашенко посетит Латвию с визитом 3 апреля, сообщил сегодня премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

"Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас", - сказал Кришьянис Кариньш на встрече с Лукашенко.

Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн.

Беларусь и Латвия выступили странами-организаторами чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование