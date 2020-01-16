В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновений Гончара и Красовского

Следственный комитет (СК) Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского. Об этом в среду, 15 января, сообщила Ирина Красовская, передает DW.

22 декабря прошлого года она направила электронное ходатайство в СК с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями Юрия Гаравского.

"В ходе производства расследования по уголовному делу планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским Ю.Н. в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации", - сообщается в документе СК, датированном 18 декабря. Ранее, также 18 декабря, СК возобновил лишь одно дело, касающееся исчезновения 7 мая 1999 года экс-министра МВД Беларуси генерала Юрия Захаренко.

Двумя днями ранее медиакомпания DW обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот признался в причастности к убийству экс-главы МВД Беларуси Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

По словам Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский просит убежище в одной из стран Западной Европы.