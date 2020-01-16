Украина просится в натовскую Программу расширенных возможностей

Украина попросила НАТО предоставить ей членство в натовской Программе расширенных возможностей. Об этом сообщил в среду, 15 января, вице-премьер Украины по евро- и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он возглавлял делегацию страны на заседании комиссии НАТО - Украина в брюссельской штаб-квартире Североатлантического альянса, сообщает DW.

По словам Кулебы, речь идет об официальной просьбе "начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена Программы расширенных возможностей".

На вопрос о сроке рассмотрения этой заявки Дмитрий Кулеба не ответил, посоветовав адресовать его странам НАТО.

"Есть некоторые государства-члены, все еще рассматривающие вопрос, нужно ли Украине давать этот статус, но они руководствуются политическими соображениями, потому что в принципе Украина соответствует всем критериям, необходимым для участия в программе", - заверил Кулеба. Уточнить, каких именно государства он имел в виду, чиновник отказался.

В сообщении пресс-службы НАТО о встрече с делегацией Украины Программа расширенных возможностей не упоминается, но Североатлантический альянс обычно воздерживается от комментариев на темы, дискуссии по которым не завершились.

НАТО начала реализацию Программы расширенных возможностей в 2014 году, это касалось пяти государств: Швеции, Финляндии, Австралии, Грузии и Иордании. Цель программы - помочь ее участникам усилить оперативную совместимость их войск с силами НАТО.

Говоря о пользе программы для Украины, Кулеба напомнил, что некоторые учения Североатлантического альянса открыты лишь для его государств-членов и стран-участниц этой программы. В случае членства в ней Украина тоже сможет участвовать в таких учениях.

Кроме того, Кулеба сообщил, что на заседании обсуждался вопрос о доступе Украины к системе закупок оборонной продукции НАТО. "Мы хотим создать новые возможности для украинских экспортеров в этой сфере, продавать свою продукцию странам-членам НАТО", - пояснил вице-премьер Украины. Одновременно он заявил об отсутствии каких-либо политических преград для присоединения Киева к этой системе: "Я не услышал никаких оговорок касательно нашего участия".

Заседание комиссии НАТО - Украина на уровне послов было посвящено выполнению Киевом годовой национальной программы сотрудничества страны с альянсом.