Романчук стал угрозой нацбезопасности Литвы

Президент Научно-исследовательского центра Мизеса и исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук узнал, что неожиданно для себя попал в «черные списки» Шенгенской зоны.

«В октябре у нас были запланированы мероприятия в Литве, вместе с друзьями из ОГП, с Анатолием Лебедько в том числе. Подали документы на получение визы, как делали последние 20 лет. Предыдущая годовая шенгенская виза у меня была точно литовская. Подали и подали. 16 октября должны были забирать, а мне сказали прийти лично. Ну хорошо, может, что-то подписать дополнительно нужно. Пришел. А мне говорят - вам отказано», - рассказал Романчук в комментарии Радио Свабода.

На руки Ярославу Романчуку выдали документ с объяснением отказа в получении шенгенской визы - «угроза национальной безопасности».

«Я подумал сразу, что-то перепутали в консульстве. Обратился к консулу лично. А он говорит - ничего не могу сделать, обращайтесь в суд. В течение месяца. Как я могу в литовский суд обратиться, если я даже не могу туда доехать?»

Вскоре после этой истории Ярослав Романчук уехал в США на конференцию, читал лекции в Вашингтоне. По возвращении в Беларусь решил подать документы на получение шенгенской визы в посольство Франции. Впустую. По словам французского консула, Романчук сейчас может получить только национальную французскую визу. Шенгенскую ему выдать не могут при всем желании, так как Литва внесла белорусского экономиста в «черный список».

«Литовцы мне даже не сказали, что это они сделали. Говорили, что "одна из стран Шенгенской зоны". Я себе думаю - вот это номер. Начал через друзей литовских допытываться, что это может быть. Мне неофициально сказали, что причиной могут быть мои комментарии о возможной связи высокопоставленных литовских чиновников и силовиков с контрабандой табачных изделий из Беларуси. Что еще, я даже представить не могу. За весь 2019 год только однажды отдыхал в Литве, в Паланге с семьей. Еще проездом был, когда в Польшу ездил. И все».

По словам Ярослава Романчука, за все годы получения шенгенских виз и поездок в страны Шенгенской зоны он ни разу не имел даже штрафа за переход дороги на красный свет, не говоря о других правонарушении.

«Никаких коммерческих операций не проводил, никогда не задерживался, никаких предупреждений за 25 лет не имел, вообще ничего. Поэтому могу связывать эту ситуацию только со своими комментариями о контрабанде табачных изделий через белорусско-литовскую границу.

Я высказывался об этом, высказывал мнение о существовании международной преступной группировки. О том, что ее существование было бы невозможным без участия силовых структур Литвы. Мне намекнули, что это могло быть причиной. Еще я иногда даю комментарии агентству "Спутник". Но мои комментарии всегда соответствуют позиции Беларуси».

Ярослав Романчук также вспоминает, что недавно проводил конференцию в Минске, посвященный ситуации вокруг строительства Островецкой АЭС. И на ней экономист поддержал именно литовскую сторону, а не белорусскую.

«Сижу сейчас и думаю, что это могло бы быть. Анатолий Лебедько у литовских политиков спросил, что это могло бы быть такое. Они также не знают. Никто не знает», констатировал Романчук.

Ситуацию осложняет еще и то, что запрет на получение шенгенской визы для Ярослава Романчука носит бессрочный характер. В полученном им ответе не говорится ни о причинах отказа, ни о сроке действия визового «запрета». В конце ноября 2019 года экономист отправил запросы в криминальную полицию Литвы и МВД с просьбой разъяснить ситуацию. Ответы на эти обращения не получены до сих пор.

На запрос Радио Свабода посольство Литвы ответило, что иностранцам, которые могут представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку, может быть запрещен въезд в Литовскую Республику на неограниченный срок, а в других случаях - до пяти лет. Решение о запрете на въезд принимается Департаментом миграции при МВД Литовской Республики.