Последнее обновление: 13.01.2020 17:22

ФАС РФ: Решение о цене транзита нефти через Беларусь будет принято в январе

Беларусь и Россия примут окончательное решение по транзиту российской нефти через Беларусь в январе.

ОБ этом сообщает РБК со ссылкой на замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолия Голомолзина.

По его словам, на переговорах между ФАС и МАРТ РБ, участие в которых с российской стороны также принимали представители Минэнерго и «Транснефти», а со стороны Беларуси — представители «Белнефтехима» и «Гомельтранснефть Дружбы», возникли разногласия.

Ранее в ФАС сообщали, что тарифы вырастут на 6,8%, если Минск и Москва не смогут договориться до 15 января.

В свою очередь «Гомельтранснефть Дружба», которая занимается прокачкой транзитной нефти, заявила о планах повысить плату за свои услуги в 2020 году на 16,6%, включив в тариф компенсацию убытков за «грязную» нефть.

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