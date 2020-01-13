МИД РФ подтвердил встречу противоборствующих сил Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий и начале переговоров, призванных «положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну».

«В этих контактах, ожидается, примут участие Сарадж, Хафтар и представители других ливийских сторон», — говорится в сообщении МИД РФ, передает РБК.

По словам главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, целью встречи должно стать обсуждение урегулирования ситуации.

«В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа», — сообщил Деньгов.

С инициативой о прекращении огня в Ливии Путин и Эрдоган выступили 8 января. 12 января Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня, позднее ее примеру последовало и ПНС. После объявления перемирия обе стороны обвинили противника в нарушении его условий.