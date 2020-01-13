Последнее обновление: 13.01.2020 13:58

МИД РФ подтвердил встречу противоборствующих сил Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий и начале переговоров, призванных «положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну».

«В этих контактах, ожидается, примут участие Сарадж, Хафтар и представители других ливийских сторон», — говорится в сообщении МИД РФ, передает РБК.

По словам главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, целью встречи должно стать обсуждение урегулирования ситуации.

«В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа», — сообщил Деньгов.

С инициативой о прекращении огня в Ливии Путин и Эрдоган выступили 8 января. 12 января Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня, позднее ее примеру последовало и ПНС. После объявления перемирия обе стороны обвинили противника в нарушении его условий.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование