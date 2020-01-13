Миллионы испанцев вышли на акцию за сохранение единства страны

Миллионы испанцев, люди разной идеологии, приняли участие в воскресенье, 12 января, в манифестациях в защиту единства, норм и законов демократического государства. Шествия и митинги, организованные гражданской платформой под названием "Испания существует", прошли практически во всех городах королевства.

Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. В его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем"), передает DW.

Самая крупная манифестация прошла в Мадриде на площади Сибелес. Судя по лозунгам и выступлениям митингующих, особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами. В обмен на поддержку инаугурации Санчеса, состоявшуюся 7 января, им обещаны переговоры и опрос каталонцев о дальнейшем пребывании в составе Испании. И это при том, что конституция не допускает раздела страны.

Участники митинга приняли резолюцию, призывающую правительство сохранить единство Испании, права и свободы испанцев, уважать законы рыночной экономики.