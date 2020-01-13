Президент Абхазии ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Формально утвердить отставку президента должен парламент Абхазии. Посвященное этому вопросу заседание законодатели рассчитывают провести в понедельник.

Пока нет точной информации, кто будет исполняющим обязанности президента Абхазии до новых выборов. По конституции возглавить отколовшийся от Грузии регион должен премьер Валерий Бганба. Сам Бганба заявил, что считает главным сейчас стабилизировать ситуацию в Абхазии и провести новые выборы.

Массовые акции протеста в республике начались после того, как парламент Абхазии согласился с требованиями оппозиции отменить результаты президентских выборов в сентябре, победу на которых одержал Хаджимба.

За этим последовал захват оппонентами здания администрации президента в Сухуме, а также решение кассационной коллегии Верховного суда Абхазии, аннулировавшего результаты голосования в сентябре.

В воскресенье ЦИК Абхазии назначила новые выборы президента на 22 марта.