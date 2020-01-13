СК России назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.

Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов, передает РБК.

Краснов рассказал, что журналисты приехали в ЦАР по туристическим визам, чтобы снимать документальный фильм. Они контактировали с неустановленными лицом якобы из ООН, который помог им в найме местного жителя в качестве водителя.

«После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной», — сообщил Краснов.

По его словам, во время поездки Джемаля, Радченко и Расторгуева предупредили на КПП об опасности ночной поездки, но те отказались переночевать в городе. После этого машина была остановлена группой темнокожих людей, которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. В ответ на отказ россиян преступники расстреляли их.

«Обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран», — заявил Краснов. Он добавил, что подобные преступные группы систематически совершают тяжкие преступления в этом регионе.

Джемаль, Радченко и Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года. Они работали от имени «Центра управления расследованиями» — проекта, который в том числе финансировал Михаил Ходорковский. В ЦАР журналисты планировали снимать фильм о деятельности российской частной военной компании (ЧВК) в африканской стране. Эту ЧВК СМИ связывали с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

По пути в город Бамбари они по неустановленным причинам свернули на север, где были остановлены и убиты неизвестной группой вооруженных людей. На телах насчитывались десятки пулевых ранений. Выживший водитель журналистов Бьенвеню Ндувокама смог добраться в город Сибю и рассказать представителям ООН о случившемся.

После убийства в российском МИДе также заявляли, что основной целью преступления был грабеж — тела журналистов нашли без денег и оборудования. Тема убийства журналистов постоянно поднимается на дипломатическом уровне, но родственники погибших неоднократно заявляли об отсутствии каких-либо подвижек по делу.