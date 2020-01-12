Последнее обновление: 12.01.2020 13:04

ЦИК Абхазии назначил на 22 марта повторные выборы президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны.

Об этом сообщил в воскресенье председатель избиркома Тамаз Гогия, передает ТАСС.

"22 марта [решено назначить выборы]. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение", - сказал он.

Члены ЦИК Абхазии также переизбрали Тамаза Гогию главой избиркома, сообщила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа

"Единогласно члены избирательной комиссия в очередной раз подтвердили полномочия Гогии Тамаза", - сказала она.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Хаджимба намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах, если они все-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по действующему законодательству Хаджимба должен продолжить руководить страной до повторного голосования. Лидер оппозиции Аслан Бжания заявлял, что примет решение о выставлении своей кандидатуры для участия в новых выборах после преодоления общественно-политического кризиса в республике. Проигравший с минимальным отрывом голосов второй тур выборов Квициния пока не определился, примет ли он участие в повторном голосовании.

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