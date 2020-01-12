В Таиланде прошла крупнейшая за многие годы акция за демократию

В Таиланде состоялась крупнейшая за многие годы политическая акция за расширение демократии. По данным организаторов, в Бангкоке 13 тысяч человек в воскресенье, 12 января, приняли участие в акции под лозунгом "Забег против диктатуры". Параллельно в Бангкоке проходил альтернативный забег сторонников действующей власти, в котором участвовало примерно такое же число людей.

"Забег за демократию" возглавлял харизматический миллиардер Тханатхорн Чуангрунгруангкит, особенно популярный среди таиландской молодежи. Чуангрунгруангкит возглавляет жестко антимилитаристскую политическую партию, находящуюся под угрозой роспуска. Он был лишен статуса депутата, и ему угрожает большое количество судебных исков.

"Можно ощутить гнев народа и его разочарование правительством. Я думаю, это первый шаг к широким переменам в Таиланде. Это глас народа, который говорит: "Мы недовольны тем, что власть унаследовала хунта, мы хотим видеть перемены, верните нам демократию", - сказал Чуангрунгруангкит перед началом забега.

В Таиланде со времени военного путча 2014 года правит генерал в отставке Прают Чан-оча. После парламентских выборов 2019 года, омраченных скандалом вокруг подтасовки голосов, Чан-оча занял пост премьер-министра коалиционного правительства. В СМИ его прозвали Дядюшка Ту. Это нашло отражение и в лозунгах воскресных демонстраций - за и против Дядюшки.

Таиланд не знает политической стабильности уже многие десятилетия. Один лагерь возглавляет консервативный истеблишмент и королевская семья, а другой - сторонники расширения демократии.