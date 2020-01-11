Facebook и Instagram удаляют посты в поддержку генерала Сулеймани

Соцсеть Facebook и ее дочерняя компания Instagram удаляют посты, в которых выражается поддержка иранскому генералу Касему Сулеймани, убитому в начале января ракетным ударом по приказу президента США Дональда Трампа.

Как сообщил представитель компании Facebook в субботу, 11 января, это делается с целью соблюдения санкций США против Ирана, передает DW.

До своей гибели генерал Сулеймани возглавлял спецподразделение иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), признанного в Соединенных Штатах террористической организацией.

По сообщениям иранских СМИ, в знак протеста против подобного шага Instagram власти в Тегеране призвали граждан к "общенациональному судебному иску" против социальной сети и даже создали специальный портал на правительственном сайте, где пользователи могут публиковать удаленные с Instagram сообщения.

В свою очередь официальный представитель правительства Ирана Али Рабийи написал на своей странице в Twitter, что считает "бесстыдным" и "недемократичным" удаление соцсетью Instagram "голосов невинных иранцев, протестующих против убийства генерала Сулеймани", в то время как "настоящие террористы" могут говорить во весь голос.

Примечательно, что Twitter, в котором Рабийи опубликовал это сообщение, в Иране заблокирован, также как и Facebook.

Instagram - одна из немногих западных соцсетей, к который иранцы имеют свободный доступ.