Последнее обновление: 11.01.2020 13:32

Новым султаном Омана стал министр культуры

Категории: Оман Власть

Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

Соответствующее заявление Высшего совета безопасности Омана было оглашено в субботу в эфире государственного телевидения султаната, передает ТАСС.

Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

Согласно 6-й статье конституции страны, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней выбрать его преемника. Если за это время она не сможет договориться, в присутствии совета в составе высокопоставленных военных и силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана будет вскрыт запечатанный конверт, в котором должно быть написанное предыдущим султаном имя нового правителя.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование